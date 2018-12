Mujer fallece de un disparo en Capitán Bado

Según informó el corresponsal Marciano Candia, el crimen ocurrió en la colonia San Fernando, de Capitán Bado, Departamento de Amambay, en horas de la tarde. Cuando recibió el impacto de bala, ella estaba como copiloto en una camioneta Toyota Hilux, al mando de su pareja, un hombre identificado como Jair Goncalves Cruz, de 54 años.

El disparo traspasó la puerta delantera del lado derecho y dio en el cuerpo de la víctima. Agentes policiales se trasladaron hasta el lugar para obtener más datos al respecto.

Hasta el momento no hay hipótesis sobre las causas del ataque.

El jefe de la Comisaría 2.ª de Capitán Bado, comisario Julián Ruíz, manifestó que todavía no pueden presumir sobre el móvil del crimen porque “hay algunos elementos que no están cuadrando” pero no dio más detalles al respecto.

Indicó que el conductor de la camioneta declaró a los intervinientes que fueron atacados por personas desconocidas. El vehículo quedó con dos impactos de bala, uno de los cuales dio en la mujer.