Mujer denuncia que fue víctima de intento de asalto y abuso en Ñemby

Imágenes de circuito cerrado captaron al hombre caminando por la zona. Se trataría de una persona de al menos 30 años que llevaba puesta una campera de color azul y pantalones oscuros. Todo ocurrió en inmediaciones de un colegio en la ciudad de Ñemby, Departamento Central.

La víctima detalló que el hombre se acercó a ella con un cuchillo en mano e intentó robarle la cartera, donde tenía sus pertenencias y los medicamentos de su hijo enfermo.

Mujer denuncia que fue víctima de asalto e intento de abuso en Ñemby



Al no poder robarle la cartera, el sujeto habría intentado ultrajarla

En la desesperación, la mujer trató de arrojar su cartera en el patio de una vivienda y el hombre, al no poder robarle la cartera, pretendió abusar sexualmente de ella.

“Le dije que en la cartera tengo cosas de mis hijos y que me iba a perjudicar. Yo tengo un hijo enfermo y medicamentos. Me agarra del brazo y me pide que baje los pantalones. Me pegaba por la boca y me intentaba clavar”, manifestó.

Tras un forcejeo, la mujer logró escapar y el hombre se dio a la fuga.