Mujer denuncia persecución y acoso

Una mujer identificada como Sandy Insaurralde denunció que el pasado 4 de febrero, en horas de la madrugada, fue perseguida e interceptada por un grupos de hombres desconocidos que estaban al mando de un automóvil Toyota, Belta, de color rojo. El hecho ocurrió en la ciudad de Lambaré.

Al huir de los sospechosos, la mujer realizó una maniobra brusca en retroceso por lo que terminó chocando contra otro vehículo que estaba estacionado. “Tuve mucho miedo, agarré y puse reversa para escaparme de ellos. Llegué a escuchar que se reían al ver que estaba desesperada. Yo estaba en un cumpleaños, luego salí del local y me estaba yendo a mi casa. No sé si me querían robar, pero al chocar al otro auto sonó la alarma y el propietario salió a mirar”, explicó la mujer.