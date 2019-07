La mujer reclamó, este lunes, en una entrevista concedida a Monumental 1080 AM que, tras el percance, nunca fue asistida y pidió que se haga justicia en la causa.

“Yo reclamo la falta de atención por parte de este señor -Dionisio Velázquez-, no se apersonó nunca, jamás una llamada ni de su abogada. Ahora, después de un año que le demandé, dice que puede responder con su seguro, pero cuando realmente necesité ni agua me quisieron pasar, yo tengo pruebas de todo”, expresó.

Escobar relató que, luego del accidente, estuvo hospitalizada durante ocho horas, sufrió una fractura en la pierna derecha y varias lesiones físicas.

Recordó que en aquella oportunidad no disponía de dinero y precisaba costear los gastos médicos, de los cuales nunca se hizo responsable Velázquez, según su versión.

“Yo estoy pidiendo justicia porque este señor no me asistió y la Justicia tiene que encargarse de educarle. Yo me quedé con una pierna más chica, tengo problema de los huesos, el dolor continúa, y eso ya no se va a reponer”, refirió.

Por otra parte, el abogado Eduardo Vázquez, representante de Dionisio Velázquez, sostuvo a la misma emisora radial que su defendido sí acompañó a la mujer desde un principio e, incluso, mencionó que se le ofreció la suma de G. 15 millones por los daños ocasionados.

“No es cierto que en algún momento haya habido un vacío de asistencia. Desde un comienzo se le dejó el teléfono para darle un soporte económico o asistencia por el accidente”, indicó.

De acuerdo con lo que detalló el abogado, el expediente del caso precisa que la mujer tuvo gastos cuantificados por G. 6.500.000 y señaló que se pretende resarcir esa suma, pero la mujer no acepta.

Escobar denunció a Dionisio Velázquez en setiembre del 2018, por no asistirla luego de un accidente de tránsito que la dejó con la pierna derecha rota.

El próximo 20 de agosto se inicia el juicio oral contra Velázquez por este caso.

El juez Elio Ovelar es el encargado del proceso, confirmaron desde la Corte Suprema de Justicia.