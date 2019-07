Mujer afirma que su hijo fue raptado por agentes de FTC

Hablaron por teléfono, como es costumbre, y desde entonces no volvió a saber de él.

Según ella, el joven, que vivía en Capitán Bado, dejó su ciudad para ir a trabajar a Yby Yaú, en la zona de la estancia 4 Filhos, de Jarvis Chimenes Pavão.

La información que tiene la madre es que el joven fue llevado por agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que tienen una base en la zona. “Recibí una llamada desde el teléfono de mi hijo y alguien me dijo: ‘a tu hijo le agarraron’. Yo enseguida pensé que fueron los militares”, dijo la mujer con la voz quebrada por la impotencia.

La madre llegó hasta la localidad de Yby Yaú para realizar la denuncia.

Agentes de la FTC y policías, junto al fiscal Samuel Valdez, fueron hasta el lugar y pudieron constatar que el joven fue arrastrado y se presume que fue llevado a la fuerza.

No tenemos noticias y ya es largo. Ya no sabemos qué hacer. “Hasta el momento, no se sabe lo que pasó. Si fueron los del EPP, o la ACA”, explicó el agente del Ministerio Público que también afirmó que no se cuenta con indicios que se trate de un secuestro, ya que no hubo ninguna llamada para pedir rescate.

desmentido. El mayor Luis Apesteguía, vocero de la FTC, se refirió a la denuncia de la madre del desaparecido y afirmó que los agentes no realizaron ningún procedimiento en la zona. “Desmentimos la versión de la mujer pero estamos abiertos a cualquier investigación, no tenemos ningún problema”, refirió.