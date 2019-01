Mujer afirma que le prohíben visitar a su pareja en Emboscada

De acuerdo a las palabras de la mujer, el director del penal, de nombre Carlos Báez, le aseguró que a su marido le está denegada la visita por estar realizando la medida de fuerza.

El recluido es Mario Sánchez Mendoza, que está procesado por un caso de robo agravado, que él asegura que no cometió. “Muchas veces les supliqué que quería verlo aunque sea cinco minutos, pero no me dejaron”, se lamentó la mujer, que está preocupada por la salud de su marido quien lleva 23 días con la medida de fuerza junto a otras dos personas.

Blas Martínez, director de Establecimientos Penitenciarios y Centros Educativos, negó que haya una restricción de visitas para internos que estén realizando una medida de fuerza.

Aseguró que estos pueden recibir a sus familiares por un tiempo limitado, para cumplir con el protocolo.

Afirmó que la inexperiencia del director, que es nuevo en el cargo, habría generado una confusión.