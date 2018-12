Nacida en 1937, Nancy Wilson logró grandes éxitos en la década de 1960 con baladas y canciones románticas de jazz como su éxito (You Don't Know) How Glad I Am.

Después de la publicación de dicho sencillo en 1964 logró su primer premio Grammy a la mejor grabación de estilo R&B, hazaña que repetiría en 2005 y 2007.

La cantante, natural de Ohio, dominó géneros muy arraigados en la cultura estadounidense como el jazz, el pop y el R&B.

También fueron famosas sus versiones de canciones de bandas como los Beatles, de quienes transformó And I Love Her en And I Love Him, Stevie Wonder y Aretha Franklin, con quien compartía una forma similar de interpretar la música góspel.

Su popularidad hizo que NPR, la radio pública de Estados Unidos, la eligiera en 1990 como conductora de una emblemática serie documental de las leyendas de jazz y el legado musical del país.

Tras recibir varios homenajes, Wilson anunció su retirada de los escenarios en 2011 durante una gala en la Universidad de Ohio.

Celebridades como los músicos John Legend y Ted Giogia o la periodista Shaun Robinson lamentaron la muerte de Wilson, confirmada en la madrugada por su representante en redes sociales.