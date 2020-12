Muchos cheques que se dio a Pedro Acosta habrían ido a parar a RGD

La denuncia –que semanas atrás había sacado a luz ÚH– fue que Acosta, representante de Vita Cosméticos, hacía los cambios de cheques, cuando ofrecía créditos, pero no saldaba supuestamente la deuda y la víctima se quedaba con una doble estafa. En esta ocasión, ofrecía hacer negociados con presuntas comisiones para sus víctimas.

El denunciante aseguró que entró a pagar cuentas de proveedores y a participar en las ganancias junto con Pedro Acosta. Este supuestamente ofreció entrar en una sociedad capitalista, donde se le vendía el 50% de las acciones de la empresa y al comienzo los cheques entregados de diferentes bancos se pagaron íntegramente.

“Hacía un proceso para que vos tengas confianza y entré a trabajar con él (Pedro)”, indicó el denunciante.

Lo grave es que denunció que el que manejaba y se encargaba de preparar los cheques era el hijo de Pedro, también del mismo nombre, y la víctima solo iba a firmar los cheques. En el esquema también estarían implicados el sobrino del empresario, Alfredo Acosta, y el papá de este, Arnaldo Acosta, ya que hay documentos que estaban a nombre de ellos, según lo que tuvo acceso Última Hora.

Pedro Acosta fue representante de diferentes sociedades, como Belleza Radiante, Face to Face y otras que estaban a nombre de sus familiares, según fuentes cercanas.

En este caso, en la cuenta de la sociedad Belleza Radiante que utiliza también Acosta es la madre quien figura como titular de la sociedad.

ESQUEMA. Según la denuncia, se desvían cientos de millones de la cuenta personal de la víctima y ahí se dio cuenta de lo que estaba pasando.

Supuestamente, Pedro proponía diferir la deuda a 30, 90 y 120 días para saldar esa deuda que le dejó, entonces pedía nuevos cheques y no devolvía los anteriores, porque supuestamente no recuperaba de las entidades bancarias donde se tendría que haber descontado.

Para saldar esas deudas siguió pidiendo más cheques, para recuperar supuestamente esos cheques ya efectivizados y al no reintegrar esos documentos, la deuda se hacía el doble.

Ahora la supuesta víctima tiene una deuda por cheques librados por casi G. 1.000 millones, que no saldó Pedro. “Supuestamente era entrar a ganar plata, pero salí perdiendo. Me di cuenta de que este no era un negocio de inversión. La deuda que él genera es una mochila para vos”, aseguró el denunciante.

Si bien al comienzo funcionaba el proceso, al final Pedro ya no entregaba los cheques. Llamativamente, luego se enteró de que quien tenía los cheques es Ramón González Daher.

OTRO MODUS. Las órdenes de no pago eran un sistema que supuestamente también usaba Acosta. Esto es cuando el librador de los cheques realiza una denuncia policial, pidiendo la cancelación del cheque, por lo que el ejecutante no puede efectivizar el cobro de la deuda.

En vistas de que Pedro Acosta tenía muchos cheques con esta especificación, los bancos ya no daban chequeras por excesiva orden de no pago, de acuerdo con el denunciante.

Además, estaría también usando un esquema de doble estafa, según otro denunciante, ya que Pedro Acosta ofrecía créditos rápidos y hacer negocios con él. Entonces, les daba un cheque por el monto solicitado y a cambio, como garantía, le pedía otro cheque, por la misma cantidad. A esta transacción se le conoce como el cambio de hojas o de cheques.

La víctima, al ir a efectivizar los cheques diferidos (adelantados), los bancos o financieras les daban el dinero, pero cuando terminaba el plazo (60, 90 y 120 días) debía ser cobrada la deuda, pero eran rechazados los cheques por contar con la orden de no pago, y otros por insuficiencia de fondos.

Por esto, las entidades bancarias iban al endosante, que sería en este caso la víctima, y pedía que pague el valor de ese cheque.

RECLUTADOR. Según las investigaciones, Acosta y otros más serían reclutadores de víctimas de usura del potentado ex dirigente deportivo Ramón González Daher.

Ramón extorsionó

Según una denuncia penal que obra en el Ministerio Público, investigando a Pedro Acosta, Ramón González Daher habría extorsionado y coaccionado a una persona que nunca tuvo negocios con él.

De acuerdo al documento, la denunciante sí hizo trato con Pedro y este le habría llevado los cheques a RGD, quien al final es el que quiere cobrar la deuda que efectivizó.

Ramón actualmente está procesado por lavado de dinero y usura y podría ser acusado en enero.