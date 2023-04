MRE: 373 funcionarios ingresan al escalafón administrativo

Después de años de crispación interna entre los funcionarios escalafonados y no escalafonados, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) puso fin a este inconveniente mediante un concurso de oposición que permitió a 373 funcionarios permanentes participar de este proceso e ingresar al escalafón administrativo y técnico de la institución.

Al concurso se presentaron 378 funcionarios, de los cuales 3 no estaban habilitados por lo cual quedaron excluidos. Otra persona quedó fuera del concurso por no cumplir con el 60% del puntaje mínimo, otro más quedó fuera por no contar con la antigüedad requerida. Finalmente, 373 aprobaron el concurso, que incluyó una examen el 1 de marzo último. Ahora solo se aguarda el decreto que aprueba el ingreso al escalafón y en los rangos correspondientes.