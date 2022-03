Motociclistas siguen liderando lista de víctimas fatales por accidentes de tránsito

Entre las víctimas figuran una adolescente de 16 años y un niño de 6 años, mientras que las demás víctimas fatales tenían entre 18 y 50 años.

El director del centro asistencial, Agustín Saldívar, señaló que durante la semana 1.743 pacientes fueron asistidos en general; 1.164 ingresaron por el área de urgencias. 257 fueron víctimas de siniestros viales, de los cuales 196 son motociclistas; mientras que 77 fueron víctimas de agresiones entre personas, y 13 de ellos fueron agresiones intrafamiliares, entre ellos un pequeño.

El médico explicó que con la Municipalidad de Asunción realizan capacitaciones para los deliveries y que tienen contacto con los intendentes de San Lorenzo, Felipe Salomón, y de Capiatá, Luis Fernando González, para el efecto.

"Quisiéramos que los demás municipios, a través de la Agencia Nacional de Tránsito, sumen medidas educativas que persuadan a la gente a que se respeten las normas, porque es la única forma de llegar para disminuir estos números que asustan. No tenemos que tomar como normal que la gente lleve a los pequeños en sus motos. Es importante que se usen cascos, chalecos reflectivos, no se adelanten por la derecha o retomen en lugares que no corresponden. No queremos que sean víctimas mortales de los siniestros viales", agregó.

Comentó que llama la atención que las personas que sufren siniestros en motocicletas son menores de 30 años y mayores de 14 años.

Por otra parte, desde la Patrulla Caminera detallaron que en la semana se realizaron 8.759 pruebas de alcoholemia, de las cuales se obtuvieron 441 resultados positivos.