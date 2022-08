Motociclista brasileño muere decapitado en Puente de la Amistad

El hombre iba con Indgrid Moreno que viajaba como acompañante. La mujer quedó herida de gravedad en el percance.

Pasadas las 14:30 aproximadamente, el biciclo guiado por De Lima ingresó por la pasarela internacional y no vio la cadena que habría sido extendida en el lugar por militares de la Base Naval para inhabilitar el carril principal de acceso al país, así, dejan ingresar los vehículos solamente por una vía colectora.

Los transeúntes señalaron que esa medida es habitual en el lugar, aunque ayer la cadena extendida no tenía señalización alguna, por lo que se presume que el motociclista no pudo divisarla y la embistió a una velocidad no reducida, lo que produjo la decapitación del hombre en el mismo lugar.

El cuerpo se deslizó a unos cinco metros del lugar donde estaba la cadena, al igual que la acompañante. El conductor falleció en el lugar, mientras la mujer fue llevada a un centro asistencial. EM