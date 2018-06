Motociclista atropellado por camioneta de la Vicepresidencia

El choque ocurrió entre una motocicleta de la marca Kenton, de color negro, que estaba siendo guiada por Héctor Fabián Monges (26), quien sufrió lesiones, según informó el subcomisario Hugo Marín, en comunicación con NoticiasPy.

El motociclista fue trasladado en una ambulancia hasta el Hospital de Trauma, en donde funcionarios de la Vicepresidencia también se constituyeron para brindarle asistencia.

La camioneta involucrada es de la marca Toyota, modelo Land Cruiser, de color negro. La misma estaba siendo conducida por un militar identificado como Elías González Cristaldo (39).

Al ser consultado sobre la presencia de la vicepresidenta Alicia Pucheta en el rodado, el Marín manifestó "que no sabría decir si estaba o no estaba". "Ahora mismo yo no tengo ese dato", contestó.

En el momento en que llegaron los intervinientes solamente se encontraban en el lugar la motocicleta y la camioneta, según dijo.

El militar que conducía la camioneta fue llevado primeramente hasta la Comisaría 4ª y luego fue trasladado hasta el Departamento de Investigación de Delitos, en donde se le realizará el alcotest.

Según dijo el conductor de la camioneta, un automóvil le dio paso para que circulara y en ese momento fue que la motocicleta, que se desplazaba sin luz, produjo el impacto.

Desde el entorno de la vicepresidenta Pucheta informaron que ella misma dispuso que se haga un acompañamiento a Monges y a su familia, así como la cobertura total de los gastos ocasionados durante el percance.