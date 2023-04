Motochorros roban motocicleta a un joven a cuadras de su casa

Manifestó que el biciclo era su elemento de trabajo y que el robo fue una “pérdida grande para él”.

La víctima comentó que fue interceptado por los motochorros a cuatro cuadras antes de llegar a su vivienda, por lo que sospecha que ya lo estaban esperando.

A punta de pistola le robaron su celular y su motocicleta que apenas llevaba pagando tres cuotas.

“Cuando me di cuenta (del asalto) intenté darme a la fuga, pero me echaron de la moto. Cuando nos caímos, los dos quitaron sus armas y me apuntaron, no tuve de otra que entregarles mis pertenencias porque uno me dijo que me iba a disparar”, relató.

El joven indicó que estaban entre cuatro delincuentes, en dos motocicletas, todos con arma de fuego en mano.

Por último, aseguró que solamente llegó a pagar tres cuotas de las 15 que debe abonar por cada cuota. Señaló que en la zona casi diariamente ocurren este tipo de hechos.