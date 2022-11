Esta vez, la pareja fue interceptada por dos presuntos delincuentes que portaban una escopeta en plena vía pública, informaron a través de NPY.

El asalto se registró el pasado jueves, cuando los delincuentes se habrían llevado el celular de ambas personas, además de un cigarrillo electrónico.

https://twitter.com/npyoficial/status/1592828025288024064 ¡El colmo!



♦ Motochorros asaltaron a dos jóvenes a punta de escopeta en Fernando de la Mora.



♦ Una de las víctimas lamentó que los malvivientes circulen con semejante arma impunemente. #NPY #NosConectaSiempre pic.twitter.com/3q1V3Of0Wi — NPY Oficial (@npyoficial) November 16, 2022

Las víctimas descendieron de un ómnibus del transporte público y, cuando iban caminando sobre la calle 11 de Setiembre llegaron los sindicados a bordo de una motocicleta.

En imágenes de circuito cerrado del lugar del asalto se observa cómo uno de los presuntos motochorros desciende del biciclo y con una aparente tranquilidad los amenaza con la escopeta.

Según relató una de las víctimas, de nombre Kevin, el que portaba el arma de grueso calibre les dijo de forma reiterada “a las buenas o a las malas”, mientras era apuntado con el aparato.

“Yo me quedo mirando su escopeta y no sabía qué hacer. Eso fue lo único que miré. Ahí nos pide teléfonos y plata. Le dije que no tengo plata y que solo tengo un pod (cigarrillo electrónico). 'Tu pod también quiero’, me dijo, y le di”, relató.

Seguidamente, contó que una vez que se apoderó de sus pertenencias, subió nuevamente a la motocicleta, puso la escopeta en medio de ambos y se dieron a la fuga.

El joven lamentó que los delincuentes actualmente puedan circular portando ese tipo de armas y de forma impune.