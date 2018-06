Esta será una segunda vez que los fanáticos podrán disfrutar de un concierto suyo en el país. El primero fue en el Yatch y Golf Club en diciembre del 2015.

En aquella ocasión impresionó con su interpretación haciendo referencia al Himno Nacional paraguayo, y presentándose con su nombre en español Esteban.

Las entradas estarán a la venta a través de red UTS a partir del 6 de julio. Los precios son G. 600.000 Pista VIP Morrissey, G. 250.000 Pista VIP y G. 200.000 Plateas.

El legendario líder de The Smiths es uno de los pioneros del indie rock y britpop.

La agrupación surgió en la escena musical británica a principios de la década de 1980, y durante los cinco años que estuvieron juntos, fueron considerados una banda de culto.

Después de su disolución, Morrissey logró el éxito como solista. Concretar su carrera le llevó 11 discos, que en su mayoría ingresaron a las principales listas de preferencia y ventas en Reino Unido.

Su último lanzamiento, Low in High School (2017), obtuvo un récord de los mejores 5 de la música británica.

Para los fanáticos, escuchar a Morrissey se convirtió en un rito de iniciación a la edad adulta, y su música alcanzó así mayor profundidad emocional en sus fans.

Morrissey es vegano desde la adolescencia y un acérrimo defensor de los derechos de los animales. Es un ferviente admirador del actor James Dean y el escritor Oscar Wilde, quienes influenciaron en gran medida su estética y su lírica, mencionó la producción.

El 6 de julio se lanzará un nuevo sencillo del último álbum de Morrissey Low In High School, un vinilo trasparente del tema All The Young People Must Fall In Love.

También lanzará This is Morrissey, un nuevo álbum recopilatorio compuesto por éxitos seleccionados de sus primeros álbumes como solista.

La visita de Morrissey forma parte de un tour mundial que incluye a Sudamérica y donde se podrá disfrutar de los grandes éxitos The Smiths, como How Soon Is Now?, Bigmouth Strikes Again, There Is a Light That Never Goes Out, entre otros, además de repasar las canciones de su carrera solista que sigue activa hace 30 años, desde aquel disco Viva Hate de 1988 donde se incluyeron hits como Everyday Is Like Sunday y Suedehead.

Los otros éxitos que le abrieron camino fueron The More You Ignore Me, the Closer I Get y Alma Matters, First of the Gang to Die, Irish Blood, English Heart y Let Me Kiss You.