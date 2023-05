MOPC y Puertos se desmarcan de dragado irregular en Saladero Indio

MOPC. Víctor Olmedo, director de Vialidad del MOPC, afirmó que el ministerio no autorizó estos trabajos. Afirmó que tal vez podría ser solo un acopio de arena a través de un barco arenero. Señaló que solicitaron datos a la Prefectura General Naval, pero que aún no tuvieron retorno.

PREFECTURA NAVAL. En contacto con la Prefectura General Naval, nos informaron que se trata del dragado ubicado en Mortero Cué. Sin embargo, el mismo dista más de 3 kilómetros de la zona. Además, según informaron a ÚH los mismos capitanes, hay un dragado en Saladero Indio y otro en Mortero Cué, por lo que no se puede tratar de lo mismo.

ANNP. Rodolfo Gómez, gerente de navegación de la ANNP, afirmó que en la zona de Saladero Indio no se suele dragar, por no representar un paso conflictivo. “Nosotros hacemos el trabajo para el MOPC de pre y post-asimetría. Ni en años anteriores ni en la actualidad tuvimos dragados en esa zona. No conozco ese paso”, afirmó.

CAPITANES. Fausto Jiménez, miembro del gremio de capitanes y prácticos del Norte, afirmó que no se puede tratar de un acopio de arena ya que están trabajando y cerrando la navegación.

“Recién se puede pasar a las seis de la mañana, se trata de un dragado. Están trabajando, eso es categórico”, afirmó.

Gustavo Maldonado, ex presidente del gremio de capitanes y prácticos del Norte, afirmó por su parte que hay lugares donde se draga por prevención, pero no tiene sentido hacerlo en este momento, ya que en todos los cauces hay agua.

“Cuando haya una profundidad de dos metros de altura en los puertos de Asunción, Concepción, Rosario y Vallemí, ahí sí sería interesante que vayan a dragar”, comentó.

Sostuvo que molestan los horarios de dragado en el lugar ya que obstaculizan la navegación tanto de subida como de bajada.

“Saladero Indio está cerca de Villa Rey, no es ningún paso crítico. Lo que están haciendo es profundizando y volviendo más angosto”, comentó.

Señaló finalmente que es el MOPC el que ordena los lugares que se deben dragar, por lo que no pueden alegar desconocimiento ante este tipo de trabajos que se realicen en el río Paraguay.



Capitanes denuncian un nuevo dragado innecesario, esta vez en el paso Saladero Indio. Desde el MOPC señalan que no tienen conocimientos de las citadas labores.



MOPC anuncia tres nuevos dragados en el río Paraguay

Benjamín Martínez, coordinador de Obras de Dragados de la cartera vial, informó que actualmente realizan un dragado en la zona de Montero Cué (km 485 del río Paraguay). Se trata de un trabajo de extracción de 30 mil metros cúbicos de arena. El mismo deberá estar ya terminada el día de mañana jueves.

Próximamente iniciarán trabajos en el Paso La Novia (76 mil metros cúbicos). El lugar está ubicado en el kilómetro 390 del río Paraguay. En el Paso Alegre (35 mil metros cúbicos), ubicado en el kilómetro 363, y en el Paso Zanja Hu (40 mil metros cúbicos); la zona está ubicada a 12 kilómetros de la bahía de Asunción.