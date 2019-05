MOPC urge a Junta Municipal aprobar plan en Parque Guasu

Así también, la homologación del convenio entre ambas instituciones para posibilitar su construcción y que se encuentra ahora para análisis en la Junta Municipal.

Insisten en que de no contar con la aprobación del Legislativo comunal en meses más, los recursos del proyecto serían destinados a otros planes, también de suma importancia. Si el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la obra se pierde, se deberá realizar solo en la zona de influencia para Luque, Limpio y Mariano.

El concejal Augusto Wagner comentó que el MOPC no presentó el cronograma de trabajo. No podemos permitir que la cloaca que ahora va al arroyo Itay se deposite en la laguna de amortiguamiento que podría traer una serie de problemas. Dijo que no hay intención de tratar la homologación, que se podría dar el “okey” una vez que Essap y MOPC presenten la exigencias.