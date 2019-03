MOPC también rescindirá contrato del tramo céntrico del Metrobús

Dicho grupo fue adjudicado por el Gobierno anterior, concretamente, para encarar los trabajos del microcentro de Asunción (tramo 1) por G. 134.579 millones, pero la ejecución nunca pudo avanzar.

Es más, durante la administración del exministro de MOPC, Ramón Jiménez Gaona, se pagó un anticipo de G. 18.205 millones (USD 3 millones al cambio actual) a la contratista, pero las obras ni siquiera se iniciaron por desacuerdos de la Comuna capitalina. El pago representa el 20% del monto del contrato y se abonó en junio del 2018.

“El Gobierno nacional también decidió no avanzar con el tramo 1, porque no tiene sentido si no se dan las condiciones. Tampoco no había claridad de cómo avanzar en algunos temas y la cuestión original era de una calle y ya se decidió que si no es binario (entrada por una calle y salida por otra) no tiene sentido entrar en el tramo 1. Esto es claro para la Municipalidad de Asunción y la licitación no fue así”, expresó Wiens.

Al ser consultado si se recuperará el anticipo pagado, el ministro señaló que “es parte de la negociación que se tendrá en los próximos días, porque la contratista es consciente de ese anticipo”.

Siguió: “Se deben ver cómo quedan los números. Hay cuestiones que todavía están pendientes de pago a Mota Engil (responsable del tramo 2 y 3) y algunas cosas que hicieron los del tramo 1, vamos a tener que reconocer, como el diseño. No ha sido mucho, pero algo han hecho por lo menos en estudio y demás”.

Sobre el mismo punto, el gerente del proyecto, Óscar Stark, resaltó que “se les pagará por lo que tienen que ver principalmente con diseño, proyecto ejecutivo y estudios”. Empero, resaltó que aún no se puede hablar de montos, pues todavía “hay que liquidar lo que hicieron en base a lo que presenten y a lo establecido en el contrato”.

Otra licitación. Por otro lado, Wiens enfatizó que si se decide seguir con el plan del Metrobús, “se va hacer un nuevo llamado y con otras condiciones” en todos los tramos. En cuanto al trayecto céntrico expresó: “Se tiene el gran desafío de cómo se pasa el Mercado 4, los programas para el tramo 1. Estamos en ese proceso y esperamos, a más tardar, para mitad de abril tener terminado el proceso con ambas contratistas en consonancia con la Procuraduría”.

El titular del MOPC insistió que la rescisión con el Consorcio DC Ingeniería SA-Stiler SA se da principalmente por la imposibilidad de avanzar con el contrato. “Estamos llegando a esa rescisión de mutuo acuerdo, no es culpa de ellos, tampoco culpa nuestra”, dijo.

Recordemos que el corredor céntrico del Metrobús debía partir desde la futura terminal de Asunción, situada en la zona del Puerto, y atravesar la calle Tte. César Díaz Pefaur y Avda. Stella Maris, incluyendo la bocacalle, siguiendo por la calle Eduardo Víctor Haedo-Luis Alberto de Herrera, continuando por la calle Pettirossi hasta llegar a la calle Gral. Aquino (conexión con Eusebio Ayala).

En total, el tramo 1 abarca 4,4 kilómetros del sistema troncal y su construcción debía tener un plazo de 12 meses. Se licitó en marzo del 2017 y se adjudicó en febrero del 2018.