MOPC rechaza el pago extra a Mota y el reclamo se definirá en arbitraje

El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, mantuvo ayer una reunión con los directivos de la empresa portuguesa Mota Engil, a quienes informó oficialmente que ya no seguirán con las obras del Metrobús.

El contrato de la compañía vence este domingo 23 y ya no será renovado, informó el ministro a este diario. “Ellos (Mota Engil) no siguen. Ya no vamos a realizar ninguna adenda para prorrogar. El contrato vence el domingo 23 de diciembre y el compromiso de ellos es pagar todas las cuentas de las subcontratadas”, indicó.

En cuanto al reclamo de los USD 18 millones de Mota Engil, por los supuestos costos adicionales que le generaron los retrasos en la liberación de la franja, Wiens dijo que la decisión del Gobierno es no realizar ningún pago. “Van a ir los reclamos por su carril jurídico seguramente”, señaló.

Empero, el gerente del proyecto Metrobús, Óscar Stark, explicó que los reclamos de la contratista se definirán en un arbitraje internacional como establece el contrato. Explicó que la cartera, al no responder a la solicitud de la contratista, automáticamente rechazó pagar el monto millonario.

“Nosotros no estamos de acuerdo en pagar los USD 18 millones, esa es la realidad. Ellos dicen que sí y que tienen para justificarlo, pero deben recurrir a las instancias establecidas en el contrato”, expresó.

Arbitraje internacional. Stark resaltó que el contrato es claro en que la resolución de controversias puede llegar hasta un arbitraje internacional. “En el contrato está establecido que cuando se presenta un reclamo, debe ser respondido positiva o negativamente y si no es contestado queda como rechazado. En esa primera instancia, el reclamo fue rechazado por el MOPC. A partir de la ahí, (Mota) puede ir a la siguiente instancia que es un comité de solución de controversias, con un arbitraje internacional que tienen normas que están definidas”, dijo.

Stark tampoco descartó la posibilidad de una demanda millonaria de Mota Engil contra el Estado. “El arbitraje internacional es un proceso anterior al judicial y si no hay acuerdo va a estrados judiciales a nivel nacional o internacional”, enfatizó.

Si se concreta el pago de lo reclamado por Mota Engil, la firma percibirá un total de USD 41 millones.

