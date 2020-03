MOPC obliga a intendente a retirar obstáculo de la ruta

Le puede interesar: Estas son las actividades restringidas y permitidas hasta el sábado 28



Con camiones tipo Tumba, Larré dispuso que se deposite tierra en cinco de los seis puntos de acceso con los que cuenta la ciudad, para evitar el ingreso de personas extrañas a la comunidad, dejando libre solamente un punto de ingreso.

Explicó que solo cuentan con tres policías y seis puntos de acceso a la ciudad, por lo cual no van a dar abasto para realizar los controles que restrinjan la circulación de personas, tal como lo estableció el Gobierno en la noche de este viernes.

También puede leer: Ciudades del interior adoptan medidas de aislamiento social



"No van a dar abasto, porque también deben recorrer la ciudad. Es por eso que decidimos cargar tierra y cerrar cinco puntos de acceso y en el que dejamos habilitado íbamos a realizar controles a los extranjeros, pero con la orden del MOPC decidimos dejar sin efecto" expresó.

Larré manifestó su preocupación porque puede generarse un descontento social, producto de las restricciones impuestas, ya que muchas personas podrían quedarse sin sustento diario, lo cual dificultará acceder a productos de la canasta básica familiar.

"Estoy muy preocupado con esta situación, porque con este paro, la gente no trabaja, no tiene ingresos. Tengo temor de que haya hambruna, cuando la gente tiene hambre ya no respeta, ni quiere saber nada, puede ocurrir un gran descontrol", agregó.