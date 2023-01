Monseñor Medina y Euclides protagonizan un fuerte roce

“Se dice que Cartes le solventa y le da plata (a Acevedo), pero no se puede demostrar, es lo que la gente piensa”, sentenció.

Por otro lado, habló sobre la conducta de Acevedo y lo calificó como una persona capaz, hábil en la política e inteligente.

“Euclides dice que es independiente, pero él es inteligente y llama la atención que sea candidato por fuera de la Concertación”, prosiguió en entrevista concedida a NPY. “La Concertación es una única salida que tenemos en Paraguay en este momento”, insistió.

Siguiendo con el análisis, Medina sostuvo que “lo que hace falta es unirse contra el Partido Colorado, que es alquilado por Cartes”.

Enrarecido. Medina también aprovechó el momento para analizar el ambiente de cara a las próximas elecciones generales y lo calificó de “muy encarecido, difícil e inseguro”.

Igualmente, afirmó que la Concertación “es la única salida y que el Partido Colorado ya no da más”.

“El ambiente es muy enrarecido y difícil. Yo creo que en la Concertación hay bastante unidad”, expresó.

Medina igualmente aseveró que solo con la unión de la oposición se logrará la caída de los colorados.

“Lo único que digo es que cuando uno es inteligente se asocia a una oposición, ya que de otra manera este gobierno es difícil que caiga. El Partido Colorado va a hacer trampa, ellos no quieren perder”, sostuvo.

Respuesta. Las palabras del religioso fueron duramente criticadas por Acevedo, asegurando que no es "peón de nadie" y que las descalificaciones que emite monseñor Medina perjudican sobre todo a la propia Iglesia Católica. Incluso, dijo que "evidentemente" está siendo pagado.

“Yo no soy peón de nadie, yo no soy de Cartes, yo soy de mí mismo. Que se pongan de acuerdo porque a veces (para la gente) soy de Marito (Abdo Benítez) y a veces soy de (Horacio) Cartes”, señaló.

Seguidamente pidió al religioso ser coherente con sus aseveraciones y dijo que, si no cuenta con pruebas, que evite emitir ese tipo de comentarios, sugiriéndole que se “dedique a la oración”.

“Ya lo dijo hace un par de semanas y contesté su decrepitud, y ahora lo vuelve a hacer de forma insensible. Es un fariseo ñanandy (hipócrita o que finge una moral). Debe confesar que calumnia a la gente y termina desprestigiando a la Iglesia a la que dice pertenecer. Se fue cocinando cargos en Yacyretá”, aseveró.

Sostuvo que es evidente que el religioso es financiado por algún grupo para hablar de la forma en que lo hizo. “Evidentemente, alguien le paga por decir lo que dice. Si no tiene pruebas de lo que dice, que se calle, porque con la calumnia no se construye, solo se estimula el fascismo independiente”, expresó.

Euclides Acevedo también manifestó que, si bien “no necesita ser financiado por nadie”, actualmente su campaña electoral de cara a las generales de abril está siendo apoyada económicamente por sus allegados o militantes políticos.

Finalmente, reiteró una vez más que aún no se descarta la posibilidad de una unidad con la Concertación Nacional, pero dijo que debe darse en el marco de un ambiente de diálogo y respeto y no de deshonestidad y ataques. “Yo no pertenecí nunca a la Concertación, pero siempre estamos en comunicación. Siempre existe una oportunidad para la alianza, pero con el diálogo", añadió.



