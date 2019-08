Monges dice que Marito necesita más gente eficaz

El parlamentario también hizo referencia a la renuncia de Rodolfo Friedmann a su banca, alegando que está en la cancha del mandatario.

Considera que el cartismo ya dio muestras suficientes y que por lo tanto Marito debe actuar en consecuencia.

“Sus asesores tienen que colaborar y no debatirse en temas internos entre ellos, que finalmente representa una postergación y una aplicación de medidas correctivas que imperiosamente necesita este Gobierno”, manifestó el senador.

“Gente eficiente lo que necesita este Gobierno, que pueda dar respuesta efectiva en el menor tiempo posible sobre temas económicos fundamentalmente”, refirió.

Remarcó que la situación cae en cascadas en empresas, entes de gobierno, que son generadores de empleo, en las construcciones, en las medidas de seguridad, salud, inversión y estabilidad macroeconómica.

“Le hemos dado un puente, una mano formidable, y si él no aprovecha esa situación”, indicó, y agregó que se deben dejar de lado las actitudes mezquinas.

Aprovechó para cuestionar al ministro de Educación, Eduardo Petta, de quien dijo que “no se ha agiornado de su chip de fiscal”.

Insistió en que las bancas del Congreso deben ser ocupadas por los senadores que fueron electos y proclamados, con relación a Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos.

Sostuvo que desde el bloque de Honor Colorado van a reclamar lo que corresponde. En lugar de Cartes había jurado Friedmann, y en vez de Duarte Frutos asumió Mirta Gusinky.

Lilian asegura que no existen condicionesLa senadora colorada Lilian Samaniego sostuvo que no se puede buscar la unidad con condicionamientos dentro de la ANR, sino que se debe apostar al diálogo.Fue con relación a la banca de Rodolfo Friedmann, que desde el cartismo se sigue reclamando.Mencionó su ejemplo como presidenta de la ANR durante ocho años, y recordó que su colega Friedmann había alegado que no sería un obstáculo para el Gobierno.Mencionó que conversó con Marito, y que está abierto a escuchar las propuestas de todos los sectores.