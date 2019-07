Modifican ley que afectaba roles de jueces de Paz

El proyecto vigente buscaba que los juzgados de Paz den trámite a todos los juicios que se iniciaron en juzgados en lo Civil y Comercial.

La principal objeción y fundamento para que no se dé la sobrecarga de expedientes en los juzgados fue que ”al no darles la infraestructura y no dotarles de herramientas necesarias para hacer bien su trabajo, lejos de beneficiar al sistema de justicia se le perjudica”, dijo la senadora Georgia Arrúa.