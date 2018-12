Tras largas horas de espera, los evaluadores del Snepe no cobraron sus haberes.

Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando recibieron la noticia de que los responsables del pago no contaban con la cantidad de dinero suficiente para cubrir la cantidad de evaluadores que se habían presentado. Fueron 20 las personas que no recibieron los desembolsos.

Una de las afectadas mencionó, además, que el pago ya debía realizarse el pasado mes de noviembre pero extendieron el plazo hasta este mes.

"Yo realicé el trabajo como aplicadora durante cinco semanas, la fecha estipulada de pago en nuestro contrato era del 19 al 25 de noviembre”, contó.

Como si esperar hasta esta fecha y no cobrar fuese suficiente, los aplicadores debieron aguardar largas horas la llegada de los responsables. La convocatoria estaba prevista para las 11.00, pero recién aparecieron a las 17.00, informaron desde la corresponsalía de Última Hora en Misiones.

“Después de hacernos esperar todo el día de hoy nos dijeron que no se dieron cuenta que no trajeron la totalidad del dinero, algunos vinieron con lo justo para su pasaje, no tenemos garantía, ni siquiera sabemos quiénes son los responsables”, denunció una de las aplicadoras.

Según mencionó, los que pudieron cobrar debieron firmar un recibo con fecha 6 de diciembre, pese a que no correspondía con el día en que se realizó el desembolso.

Por su parte, los responsables de Snepe alegaron que hubo un error y que los faltantes podrán retirar su dinero recién este jueves.

Desde la corresponsalía de Última Hora en el Departamento de Misiones se intentó la comunicación con la responsable departamental, identificada como Valeria Britez, pero no atendió a las reiteradas llamadas al número con terminación 236.