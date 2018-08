Misiones: En escuela inauguran mejoras por G. 250 millones

En la humilde escuela rural fueron construidas dos aulas pedagógicas, además se reparó y adecuó una sala comedor; además se construyeron baños sexados y una habitación para la casa del maestro, porque los docentes debían dormir antes en una casita de madera.

El intendente de la comunidad, Ignacio Larré, destacó emocionado que estudió parte de la primaria en la institución y que es un ejemplo de que no debemos subestimar a una escuela por ser rural.

“Hoy me va a costar hacer uso de palabra aquí frente a ustedes porque en esta humilde institución estudié desde el 2º al 5º y está presente mi ex profesora Dionisia Ponce Romero, estoy muy contento de estar aquí inaugurando estas obras, yo soy un simple administrador (...). Es un ejemplo nuestra escuela, soy doctor en Medicina, intendente reelecto y me formé en una escuela rural, digno ejemplo de que no hay que subestimar”, expresó el intendente de Santiago, Misiones.

Al final del acto protocolar se procedió a la bendición y corte de cinta de la nueva infraestructura y cerraron la jornada con un gran almuerzo, donde el menú fue asado a la estaca de la zona. VR.