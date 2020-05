Mis ojos vieron París, en la exposición virtual fotográfica

Las obras pueden apreciarse en las redes sociales Facebook: @CentroCulturalManzanadelaRivera e Instagram: @manzanadelarivera, adhiriéndose a la consigna #Artistasapoyandoaartista.

La serie se inició en el año 2016 y en cada oportunidad el fotógrafo fue conociendo un poco más de ambos: de París y la fotografía analógica. Tanto el proceso de fotografiar a la referida ciudad con cámaras de 35 mm y 120 mm, así como el revelado y la posterior impresión de estas imágenes empujaron sus deseos de compartir esta temporalidad particular de momentos no decisivos, pero esenciales en su crecimiento como persona y fotógrafo.

“Traté de fotografiar a la París que me tocó conocer, con herramientas no conocidas. Si bien lo desconocido puede en realidad no ser muy interesante. Mi realidad se convierte en un sueño cada vez que estoy ahí”, expresa el fotógrafo.

biografía. Jesús Ruiz Díaz Vallena comenzó con la fotografía en el 2014 en el ITSI de Asunción. Preguntándose qué habría más allá de lo aprendido en Paraguay, decidió explorar un poco más acerca de este medio de expresión en el NYFA de Nueva York, para luego aventurarse de pleno en la Escuela Internacional SPEOS de París por dos años. Actualmente, Jesús se encuentra en Paraguay desarrollando y continuando series fotográficas.

Estas fotografías presentadas en Nde Rógape se encuentran disponibles en tamaño 20 cm x 30 cm, firmadas por el fotógrafo, a un precio de G. 300.000. Lo recaudado de estas ventas será donado en su totalidad a la comunidad Avá Guaraní de Yvapovõndy de Luque. Contacto al (0981) 874-675 o al correo jesusruizdiazvallena@gmail.com.