Mira de reojo la Copa

El campeón Libertad tendrá un atractivo duelo en la fecha 21, ante Cerro Porteño, para posteriormente enfocarse de pleno en la competencia internacional ante Paranaense.

El Guma visitará al Ciclón en La Nueva Olla, este viernes (19:30). Recordemos que en la fecha 20 el entrenador optó por reservar a varios futbolistas; esta temática se volvería a repetir para este juego. El posible once sería con M. Silva; I. Ramírez, D. Viera, N. Giménez y C. Mayada; L. Sanabria, C. Riveros, R. Lezcano y L. Melgarejo; E. González con R. Santa Cruz. Después de este encuentro, el Guma (6) juega su chance de clasificación a octavos, el próximo martes, por la fecha 5 de la Libertadores ante el Paranaense (7), en Brasil.