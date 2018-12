La denuncia de la intérprete contra su colega Juan Darthés, entonces de 45 años, unió a las actrices argentinas que se pronunciaron bajo el título #MiráCómoNosPonemos, en referencia a un dicho del actor reproducido por la joven artista durante una narración mediante un video sobre el desgarrador suceso que, aseguró, la marcó por casi 10 años.

juan darthes El actor argentino Juan Darthés. tn.com.ar

Thelma Fardin dio detalles de cómo fue aquel momento de su adolescencia. Dijo que Darthés era el único adulto que fue con el elenco y que durante la gira fue acosada constantemente. Comentó que, mientras estuvo en la habitación del hotel, el actor solo se detuvo porque alguien llamó a la puerta.

La joven fue diagnosticada luego de estrés, pero nunca pudo hablar de lo que sucedió realmente hasta que otra mujer se animó a denunciar un caso similar, lo que la impulsó a romper su silencio.

"En ese momento, alguien tocó la puerta del hotel y yo pude irme de la habitación. Gracias a que alguien más habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a cuidarme", dice Fardin en un video.

Lea más: Actriz argentina Thelma Fardín revela denuncia por abuso sexual

La denuncia fue radicada ante el Ministerio Público de Nicaragua el pasado 4 de diciembre y el 8 de este mes la Embajada argentina en Managua realizó la certificación. Posteriormente, se remitió una copia al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, informó Página/12.

Renombradas actrices de ese país, como Calu Rivero, Dolores Fonzi, Florencia Peña y Lali Espósito, se pronunciaron en solidaridad con Fardin y pidieron el fin de la impunidad y el silencio de las víctimas de abuso sexual.

De hecho, el colectivo Actrices Argentinas, con más de 400 profesionales, fue quien encabezó la denuncia y acompañamiento para Fardin en la causa, que generó una enorme reacción de solidaridad en redes sociales a nivel internacional.

actrices argentina Las actrices brindaron una conferencia de prensa en Buenos Aires. clarin.com

El actor, de 54 años, ya había sido blanco el año pasado de una acusación por abuso sexual por Calu Rivero, a la que se sumaron las actrices Anita Coacci y Natalia Junco. No obstante, por falta de pruebas, Darthés fue declarado inocente.

"Cuando me enteré de la denuncia que iba a hacer Thelma, hace un tiempito, tuve una mezcla de sensaciones espantosas. Te preguntás por qué otra más. No podía creer que fuera todo tan parecido. El relato me atraviesa todo el cuerpo. Quise estar acá porque este momento, al menos para mí, es histórico. Quería vivirlo como una mujer que pone el cuerpo por las luchas contra la violencia de género", expresó Rivero.

Espósito apuntó, por su parte, que aunque sucedan con frecuencia, estos hechos no deben ser normalizados. "Cuando sos grande te das cuenta de cosas, cuando sos chica estás cumpliendo tu sueño. Más allá del responsable principal, hay un montón de responsables. Y hace falta hablar de esto, no hay que naturalizar nada", mencionó.

El actor negó la denuncia

Juan Darthés afirmó en redes sociales que la acusación de Thelma Fardin no era real y agradeció a su abogado.

"No es verdad lo que se dijo, ¡por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la Justicia. Gracias Fernando Burlando por escucharme", señaló el Twitter.

Embed No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 12 de diciembre de 2018

El actor fue repudiado en las redes sociales luego de que decenas de actrices publicaran la denuncia este martes en el Multiteatro de Buenos Aires.