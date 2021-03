En ese sentido, el representante del sector, Iván Airaldi, mencionó que no están de acuerdo con un juicio político al mandatario, ya que eso ocasionará una crisis que impactará fuertemente en la economía.

“Esto va a ahuyentar las inversiones y ahora no tenemos condiciones para estar así. Exigimos una mesa de diálogo para empezar a diagramar una agenda en conjunto que nos ayude a salir de esta situación sanitaria y luego reactivar la economía”, expresó Airaldi en contacto con Monumental 1080 AM.

El empresario consideró que se habla con mucha especulación de que “va a caer el presidente”, por lo que se teme que pueda asumir Hugo Velázquez como titular del Ejecutivo.

Rechazo a Velázquez

“En Ciudad del Este se conoce a Hugo Velázquez y no es una persona bien vista. No queremos que él suba y no sabemos qué va a pasar, pero se está generando un problema y el Gobierno tiene que instalar una mesa de diálogo y no seguir quemando fusibles como lo hace en los ministerios”, dijo.

Airaldi sostuvo que el sector prefiere que Mario Abdo permanezca como “un mal conocido”, antes de que suba Velázquez a la Presidencia.

“El vicepresidente tiene un antecedente muy negativo acá, el fue fiscal de Marcas y prácticamente instaló una mafia en la región y operaba como un falsificador. Él era nuestro adversario y tiene una mala fama”, aseveró.

El empresario señaló que en caso de que el vicepresidente asuma, incluso Estados Unidos saldría al paso, ya que Velázquez aparentemente tendría vínculos con empresarios sospechados de lavado, falsificación y financiación al terrorismo.

“Si se instala una crisis política, vamos a tener problemas con los vecinos y más trabas con Estados Unidos, y eso nos va a golpear muy duro”, sentenció el empresario.

Por otra parte, el representante de las mipymes del Este mencionó que tras el cierre de la frontera con la ciudad brasileña Foz de Yguazú, el comercio ya sufrió una caída del 50% de lo que se venía recuperando.