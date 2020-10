Ministros de Corte no se atreven a rechazar el recurso de Bogado

La acción de inconstitucionalidad de Víctor Bogado en el caso de la niñera de oro sigue sin resolverse en la Sala Constitucional de la Corte. Como se inhibieron siete ministros, ahora el caso irá al Tribunal de Apelación en lo Civil, donde se intentará completar la Sala.

En la Corte, solo integran la acción los ministros César Diésel y Alberto Martínez Simón, mientras que se inhibieron los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro, César Garay, Eugenio Jiménez, Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia. Este último ministro se apartó porque firmó el acuerdo y sentencia de la Sala Penal que justamente es atacado por la acción.

La misma ley de la Corte dice que los fallos de cualquiera de las salas del Máximo Tribunal no pueden ser objeto de acciones o apelaciones, salvo la aclaratoria.

No obstante, debe integrarse la Sala Constitucional para dictar la resolución y, hasta ahora, como no se pudo conseguir el tercer ministro, la acción está sin resolverse desde hace casi un año, exactamente desde el 29 de octubre del 2019.

Con ello, Víctor Bogado logró eludir hasta ahora cumplir con la sentencia del juicio oral que le condenó a un año de cárcel, con la suspensión a prueba de la ejecución de la resolución, con la condición de pagar G. 480 millones en un lapso de dos años. El fallo le había valido la pérdida de investidura como legislador.

SENTENCIAS. El ex senador Bogado había sido condenado por cobro indebido de honorarios junto a su ex niñera, Gabriela Quintana Venialgo, el 3 de mayo del 2019. Los jueces Elio Ovelar, Víctor Medina y Juan Carlos Zárate, con voto dividido, habían sentenciado a un año de cárcel. Por su parte, la ex niñera recibió un año y medio de cárcel, también con suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Absolvieron al coprocesado Miguel Ángel Pérez.

El Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, el 24 e setiembre el 2019, a través de los camaristas Cristóbal Sánchez, Pedro Mayor Martínez y Mirtha González de Caballero, ratificaron el fallo. Después, la Sala Penal de la Corte, el 15 de octubre del 2019, confirmó las resoluciones al rechazar la casación. Integraron la Corte los ministros Manuel Ramírez Candia y Miryam Peña, más el camarista Gustavo Santander.

Este fallo tuvo una aclaratoria que fue rechazada el 22 de octubre del 2019, con lo que la resolución de la Sala Penal debía ir al Juzgado de Ejecución, para que sea cumplida. Sin embargo, fue aquí que el 29 de octubre de 2019 promovió una acción ante la Sala Constitucional, en contra de los fallos de la Sala Penal de la Corte, lo que aún no es resuelto.