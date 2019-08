Ministros anticorrupción, lavado y contrabando, en la mira de Cartes

En total, son 14 los cargos de confianza que están en la mira del cartismo, que dispara nombres con frecuencia para presionar al oficialismo a obrar como reacción a la inconformidad de sus salvadores, alegando primero que no pueden estar en el Gobierno ministros no colorados y segundo, falta de idoneidad para ocupar los cargos, lo que genera escasa ejecución y baja calidad de gestión.

Los miembros del Gabinete que no están afiliados al Partido Colorado son casi 10 y varios ocupan cargos de responsabilidad en la lucha contra la corrupción, el contrabando y el lavado de dinero. En su mayoría, son ex fiscales, con perfiles técnicos para estas funciones, y no fueron cuestionados sus labores sino su falta de militancia.

En el foco se encuentran los ministros a cargo de delicadas instituciones como Carlos Arregui, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad); Emilio Fúster, de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando; Arnaldo Giuzzio, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), y René Fernández, de la Secretaría Nacional Anticorrupción, entre otros. Este último, incluso, fue el fiscal investigador del caso Darío Messer, amigo de Cartes y acusado por lavado de dinero por la Justicia de Brasil.

Cartes aclaró que no pidió cargos pero que sí espera que el Gobierno dé “señales”, como muestra de reconocimiento hacia los favores recibidos de su movimiento para dar gobernabilidad.

El empresario se refirió a las destituciones y en su entorno se mencionaron figuras del gobierno que consideran deben ser echados porque no son idóneos y fueron reprobadas sus gestiones, a pesar de ser colorados. Entre ellos se encuentran Liz Cramer, ministra de Industria y Comercio; Eduardo Petta, ministro de Educación; Arnoldo Wiens, ministro de Obras Públicas; Denis Lichi, ministro de Agricultura, y Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior.

“Es potestad del presidente, pero creo que tiene que dar señales, el país tiene buenísimas personas, hay buenísimos colorados que están postergados, para mí no tiene que haber personas que no son del partido, que además siempre estuvieron en contra del partido, ofendiendo, denigrando, y hoy ocupan cargos de confianza, pero eso es potestad del presidente, aunque sinceramente esperamos señales, nosotros vamos a dar, estamos dando señales y seguiremos dando señales, pero también estamos aguardando”, expresó el martes Cartes desde su casa, rodeado de referentes de Añetete.

Otras “señales” y “gestos”, además de la destitución de ministros, son la renuncia del senador Rodolfo Friedmann para que jure Cartes en su banca, y la reposición de funcionarios pertenecientes a Honor Colorado que fueron destituidos de sus cargos de varias instituciones.