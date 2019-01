Ministro respalda a productores y habla de desinformación

“Lo que quiero decir es que no podemos acusar a todo el sector productivo. Existe un grupo de gente, como en todas las áreas, todos los sectores, que no está cumpliendo bien. A esos vamos a atacar, pero no satanizar a la producción”, manifestó Lichi tras el acto de inicio oficial de la campaña contra la fiebre aftosa, en Villeta.

A su criterio, hubo desinformación o mala comunicación “para tratar de golpear al sector productivo”. Dijo que la soja, que en estos momentos es una opción para los pequeños productores, también está siendo protagonista de la misma campaña.

“Este Gobierno continuará incentivando la producción, por supuesto respetando el medioambiente, y para eso están las leyes ya hechas. No tocamos nada de las leyes, al contrario, este Gobierno ha anulado este decreto que había firmado el presidente Horacio Cartes en su momento”, señaló.

Lichi fue consultado acerca de la efectividad de la Ley Forestal vigente, que data de 1973. “Eso se está evaluando, la gente de Instituto Forestal Nacional y el Ministerio del Ambiente están hablando de esto. Este Gobierno está implementando una política de reforestación, vamos a incentivar eso”, expresó.