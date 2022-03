Ministro de Justicia ubica a su leal como viceministro

El nuevo viceministro de Política Criminal había tenido un problema cuando estalló la crisis sanitaria por la pandemia en el 2020. Fue detenido en un control de rutina realizado por la Policía Nacional en la zona de Coronel Oviedo, de donde es oriundo.

De acuerdo con el reporte, hubo una discusión con los efectivos policiales y hasta amenazas de por medio.

DESIGNACIÓN POLÍTICA. Tanto el ministro Olmedo como el nuevo viceministro de Política Criminal son del Departamento de Caaguazú.

La designación de Olmedo fue netamente política. Primero había renunciado al cargo de titular del Indi para dedicarse de lleno a su campaña electoral, en vista a que se está postulando para el cargo de diputado por el sector oficialista.

Tras la salida de Cecilia Pérez del cargo de ministra de Justicia, fue nombrado en su reemplazo Olmedo.

Apenas asumió, admitió públicamente que no tiene experiencia alguna ni formación en materia de seguridad. “En cuanto a seguridad en sí, no tengo experiencia en organismos de seguridad, pero tengo la formación técnica como abogado que he ejercido la profesión en esa área. También tengo la experiencia en manejo de conflictos”, había señalado generando fuertes críticas. El sector oficialista está buscando potenciar Caaguazú. Olmedo es candidato a diputado, mientras que el ministro Mario Varela, de Desarrollo Social, quiere ser senador y es también del mismo feudo.