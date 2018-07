Ministro insiste en que no hay sobrecostos en obras viales

El titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, aclaró que no se puede hablar de sobrecostos, sí de un mayor volumen de obras licitadas y contratadas al mismo precio unitario, pero se refirió solo al caso del Acceso Este y la ampliación del tramo Roque Alonso-Limpio.

En el caso del superviaducto, dijo que si bien estas deficiencias halladas tuvieron un impacto económico de 4,37% sobre el presupuesto de la licitación, este incremento lo absorbió la empresa contratista y no significó sobrecosto alguno para el Estado.

Respecto al Acceso Este dijo que cuando la actual administración tomó la obra, el proyecto no estaba actualizado y no contemplaba ítems fundamentales para revertir el impacto del agua tras cada lluvia. Al final, el proyecto se tradujo en una inversión de USD 28 millones; de este monto, USD 22 millones corresponden a trabajos viales y de desagüe pluvial mientras que otros USD 6 millones son para ítems relacionados con la red de agua potable y desagüe cloacal. Al culminar, Acceso Este no solo es una obra vial, sino que se trata de una solución hidráulica y de servicios básicos para la ciudadanía.

En cuanto al tramo Roque Alonso-Limpio dijo que se mejoraron la velocidad de diseño y el paquete estructural, teniendo en cuenta que por la zona transitan aproximadamente 25.000 vehículos diariamente, unos 3.000 camiones de gran porte.

Vale señalar que todas las grandes obras viales ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante la era del presidente Horacio Cartes terminarán con siderales sobrecostos que ya llegan a más de USD 100 millones, según documentos oficiales.

Coincidentemente, casi todas las adjudicaciones (en total 14 proyectos) llegaron al encarecimiento del 20% que permite la Ley 2051 de Contrataciones Públicas y en algunos casos las que se ejecutan con las normas de los entes financistas incluso llegaron a incrementarse hasta un 35%, como el caso del proyecto Metrobús, que está lejos de terminarse.

Para tener una idea, con el dinero de los sobrecostos de estos proyectos emblemáticos se pudieron financiar cuatro superviaductos, como el que se tiene entre las avenidas Aviadores del Chaco y Madame Lynch, que costó USD 23 millones al cambio actual, o también se pudo costear la construcción de 15 viaductos similares al de Santa Teresa y Madame Lynch, que costaron USD 6,5 millones.