Ministro insiste con la propuesta de una reforma para marzo

Rechazó todos los proyectos a tratar y reiteró la intención de Hacienda de plantear una reforma tributaria integral, que derive de un proceso participativo no solo de técnicos, sino de los propios contribuyentes.

Pero esto estaría listo recién para marzo, dijo López. “Si para marzo no traemos nada, pueden seguir con su proyecto”, dijo.

Celebró “la oportunidad única” para una reforma tributaria, algo que “hace cuarenta días hubiese sido imposible”, expresó.

Tabaco y bebidas. López manifestó que no se podrían tocar los impuestos de a uno sin tener una imagen conceptual, y que los argumentos de salud pública con respecto a los aumentos o a tratar de impedir que estos productos generen daños a la salud son irrefutables. “Nadie dirá que no es cierto de que el tabaco, las bebidas azucaradas o el alcohol no dañan; sí dañan, todos sabemos que es así. El objetivo es tener las políticas adecuadas para prevenir su uso y para atacar las consecuencias. Nosotros creemos que a eso se va a llegar a través de una reforma integral, no solo de estos tributos, sino de toda la base tributaria en general”, expresó el ministro.

Impuesto a la soja. En el caso del proyecto de ley que pretende gravar la exportación de soja en estado natural, dijo que el Ministerio de Hacienda “no está de acuerdo a (un impuesto de) exportación de ninguna clase”, manifestó.

También admitió que en el caso del sector agro es necesario un proceso de análisis de datos. “Dentro de esta reforma sabremos hasta dónde es cierto si el sector sojero aporta mucho o poco”, dijo. Para él, en el caso de la actividad agropecuaria, “debe primar el impuesto a la ganancia”.

Así también, reflexionó acerca de la necesidad de trabajar previamente en “la mejora del gasto público”.