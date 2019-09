Ministro dice que se pone a disposición si eso dará tranquilidad

“Si él (Mario Abdo Benítez) cree conveniente, si eso va a tranquilizar o va a ayudar a mejorar su gestión, yo no tendría ningún problema. A mí no me preocupa. Cuando él crea conveniente poner otro jugador, solo depende de él”, expresó.

Sin embargo, aclaró que nadie le tocó el tema oficialmente, por lo que sigue trabajando hasta el último segundo sin pensar en que podría ser destituido.

Por otro lado, señaló que tiene buen relacionamiento con Honor Colorado y que incluso viajó al exterior recientemente con los gobernadores de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, y de Central, Hugo Javier González, ambos cartistas.

También mencionó que todos, diputados, senadores y gobernadores, tienen pedidos atendiendo a la necesidad histórica con el campesinado, y que cuando existen posibilidades se cumple, pero no siempre.

En cuanto a los cuestionamientos sobre baja ejecución, apuntó que en su caso, en realidad, lo que se tiene es un bajo presupuesto.

Añadió que de los USD 8.500.000 que se tienen para inversiones, ya fueron casi totalmente utilizados y que solo quedan para este año gastos de salarios y alquileres.

Recientemente, Lichi firmó la resolución por la que dispuso otorgar fuertes aumentos a un selecto grupo de 25 funcionarios del MAG, debido a que la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad.

Lichi es cuestionado por una supuesta floja gestión que incluso fue agravada por un conflicto con el sector tomatero.