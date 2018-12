Ministro de Defensa responsabiliza a Defensoría por confusión sobre SMO

Leé más: Sicosis por el cuartel colma de objetores la Defensoría del Pueblo

En ese sentido, señaló que ni el Ministerio de Defensa ni las Fuerzas Armadas (FFAA) tuvieron la iniciativa en el desarrollo de la situación que se generó, con una masiva concurrencia de jóvenes en las distintas sedes de la Defensoría del Pueblo para no pagar multas por no haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio (SMO) o el servicio sustitutivo.

Sobre las Multas

Soto Estigarribia indicó que si bien la Ley 569/75 establece tasas a pagar por el no cumplimiento del SMO, a las FFAA no les interesa la recaudación, sino el cumplimiento del servicio a través de las diferentes unidades militares establecidas en todo el territorio nacional.

Sobre el punto, refirió que no se accionará coercitivamente y mucho menos se va a arrear a ciudadanos.

“Por más que hagamos un llamado para el cumplimiento del servicio a través de diferentes motivaciones, decimos que no existe sanción alguna, ninguna pena que aplicar, cuando el ciudadano no cumple su servicio militar o no paga la tasa militar, y tampoco debe existir sanción si el ciudadano objetor de conciencia no paga esa tasa establecida como multa al no cumplimiento del servicio sustitutivo”, remarcó.

La información que se dio a conocer desde la Defensoría del Pueblo, en cuanto a una multa de G. 400.000 para los que no cumplan ni el servicio militar obligatorio ni el servicio sustitutivo, además de implementar sanciones como la no posibilidad de renovar ni perforar el registro de conducir, pasaporte o concursar para cargos públicos, generó todo tipo de críticas por parte de la ciudadanía.

El ministro de Defensa sostuvo que la Defensoría del Pueblo no puede establecer multas en concepto de tasa militar por no haber realizado el SMO, pero sí para los que no cumplen con el servicio militar sustitutivo.

Disposición constitucional de realizar el SMO

El ministro explicó que la Carta Magna establece en su artículo 29 que todo ciudadano debe prepararse para prestar la defensa armada de la patria "en caso de necesidad". "Es ahí donde se establece la Ley del Servicio Militar Obligatorio”, refirió.

Siguiendo en este razonamiento, aseveró que para tener unas Fuerzas Amadas con una reserva instruida en caso de guerra es necesario el adiestramiento militar a las personas que se encuentren en edad, por lo que buscan motivar a los jóvenes para que cumplan con la obligación constitucional.

Sin embargo, expuso que las vacancias en las unidades militares son solo de 4.061 y que cada año hay alrededor de 40.000 jóvenes en edad de cumplir con el SMO, por lo que anuncia que presentarán un proyecto de ley para exonerar del pago de tasas militares a todos aquellos inscriptos para realizar el servicio pero que no hayan podido prestarlo por falta de lugares.

Para reiterar, señaló que no existe ninguna sanción por no prestar el SMO o no pagar las multas en concepto de tasas militares.

Aprendizaje en las Fuerzas Armadas

Soto Estigarribia afirmó que lo que se busca con el SMO es preparar y adiestrar militarmente al ciudadano en caso de que sea necesario, pero que también se imparten conocimientos básicos y, en otros casos, avanzados en cuando a electricidad, plomería, informática y manipulación de máquinas livianas y pesadas “para desenvolverse en la vida, para ser útil a la sociedad, su familia y a sí mismo”.

Contó que las jornadas en el servicio militar inician muy temprano y terminan en horas de la noche con una retreta, donde se trae a la memoria grandes gestas heroicas de los efectivos militares en las guerras que tuvo el Paraguay.

El servicio militar tiene una duración de un año en la Región Oriental y de ocho meses en la Región Occidental.

Inclusión de mujeres al Servicio Militar

Informó, además, que actualmente la academia militar Mariscal Francisco Solano López incorpora a mujeres para desarrollar su carrera profesional militar y que existen mujeres oficiales y pilotos de aviones de combate.

Sin embargo, mencionó que la Constitución Nacional no establece la obligatoriedad para las mujeres, solo en caso de conflicto internacional y para trabajos en soporte logístico.

Desaparecidos y muertos en servicio

Sobre los 110 muertos que menciona el Servicio Paz y Justicia, desde 1989 al 2010, durante el cumplimiento del SMO, dijo que no se puede negar que ocurrieron hechos que ocasionaron la muerte de soldados, pero que en este tiempo están haciendo todos los esfuerzos posibles para que nada le ocurra al ciudadano.

“Estamos en otros tiempos, porque lo malo es que lo que ocurrió en tiempos anteriores se quiera poner como fundamento para eludir una obligación que tiene el ciudadano”, finalizó.