"No existe un instrumento coercitivo desde las Fuerzas Armadas para decir: 'Te vas a pagar la tasa, te vas a cumplir el servicio militar obligatorio'. No existe. Llamamos a la conciencia de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, que vayan a cumplir el servicio militar obligatorio", aseveró el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia .

El titular de Defensa acompañó este jueves al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al acto de juramento del titular y miembro de la Suprema Corte de Justicia Militar, que se llevó a cabo en la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, ubicada en Capiatá.

Soto Estigarribia dijo que el debate sobre el servicio militar obligatorio (SMO) se generó como consecuencia de la reglamentación del servicio sustitutivo para la objeción de conciencia.

Agregó que la confusión se dio cuando la Defensoría del Pueblo señaló que la Ley 569/65, que reglamenta el servicio militar obligatorio, había sido derogada. El ministro agregó que la norma nunca fue derogada, solo algunos artículos.

Afirmó que tampoco es cierto que en enero de 2019 se comenzará a aplicar la Ley del Servicio Militar Obligatorio, porque la normativa está vigente desde 1975. Recordó que la figura de la objeción de conciencia está contemplada en la Constitución Nacional, de la misma manera que el SMO, y ambos están reglamentados por ley.

"Para nosotros, el servicio militar siempre existió, sigue existiendo, es una figura constitucional", aseveró Soto Estigarribia, informó el periodista de Última Hora Roberto Santander.

El ministro de Defensa dijo que la reglamentación sobre la objeción de conciencia se hizo con base en la Ley 4013/10, donde se establece el servicio sustitutivo y el pago de una tasa de G. 400.000 para aquellos que no la cumplen.

Derogación del SMO

Soto Estigarribia también salió al paso sobre los rumores sobre una posible derogación de la Ley del Servicio Militar Obligatorio, y aseguró que ello no es posible a través de una normativa porque es una figura constitucional.

"No se puede derogar (por ley), porque es una figura constitucional, va a ser una ley inconstitucional. En todo caso, lo que se tiene que generar es un debate de qué manera modificar el servicio militar obligatorio. Solamente cuando cambie esa figura constitucional podemos hablar de un nuevo tipo de servicio militar", explicó.

Consultado sobre cómo se van a efectivizar las multas, Soto Estigarribia respondió que no es una multa, sino el pago de una tasa por un servicio que no se presta, por lo cual, por ahora, hacen un llamado a la conciencia sobre el cumplimiento de la ley.

"Ustedes, yo, cualquiera, están reclamando a cualquiera el respeto a los mandatos constitucionales y a todo lo que está establecido en cualquier ley de la República. En ese orden, hacemos un llamado a que se tenga conciencia del cumplimiento de la ley, a través del servicio militar o del pago de esa tasa militar", expresó.

Indicó que tampoco debería llamar la atención abonar la tasa -cuyo costo ronda los G. 90.000 al año, para menores de 26 años y de G. 180.000 para mayores de 26 años-, y puso como ejemplo el pago de multas por infracciones en el tránsito terrestre.

"No se puede restringir la renovación del registro de conducir"

El secretario de Estado recordó que las sanciones por el incumplimiento del SMO o del pago de la tasa militar fueron derogadas, por lo cual no se puede restringir la renovación del pasaporte o del carnet de conducir por no realizar el servicio militar obligatorio.

"La gente mal informa, ahora están recurriendo a la fuente oficial y les decimos que no existe la más mínima posibilidad (de obligar al cumplimiento del SMO), no hay por qué temer. Algunos dicen: 'Van a parar vehículos, van a pedir documentos', ¡No! Esas prácticas no existen actualmente", aseguró.

Al hablar sobre el servicio civil, dijo que es aquel que se realiza en beneficio de la sociedad, el cual puede consistir en el servicio hospitalario, en centros educativos, en la limpieza de plazas o en la incorporación a Bomberos Voluntarios, entre otros.

"Nuestra posición como Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, es un llamado a tomar conciencia del cumplimiento de la ley. Sea cualquier tipo de ley que rija en la República, tenemos que cumplir; de lo contrario, estamos recurriendo a un desacato de la ley, y más todavía cuando tiene una figura constitucional", insistió.