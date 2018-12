Ministro aclara que no habrá arreos ni multas por el SMO

El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, ofreció ayer una conferencia de prensa donde trató de transmitir tranquilidad a los jóvenes que se avalanchan para solicitar su carné de objetores de conciencia o cumplir con el servicio militar obligatorio (SMO). Aclaró que las Fuerzas Armadas no arrearán a nadie para que cumplan con el SMO ni impondrán multas o sanciones a quienes no cumplan con la normativa.

Soto recordó que la Constitución también establece la objeción de conciencia. “Lo que interesa a las Fuerzas Armadas con el SMO es la preparación de los jóvenes, su adiestramiento, para que pueda estar en condiciones militarmente. Si bien es cierto que la ley establece tasas a pagar, la recaudación no interesa a las Fuerzas Armadas sino el cumplimiento del servicio. La prioridad es la preparación de las reservas de las Fuerzas Armadas”, indicó el ministro de Defensa.

También recalcó que no existen medidas coercitivas para el cumplimiento de la ley. “Mucho menos se va a arrear a ciudadanos, como se da a entender en varios medios. Lo que hacemos es un llamado a la conciencia ciudadana, principalmente, para los que están en edad militar”, sostuvo.

Reiteró que no existe sanción ni pena cuando el ciudadano no cumple su SMO o no paga la tasa militar, y aseveró que tampoco debe existir sanción si el ciudadano objetor de conciencia no realiza el servicio sustitutivo.

Más. Soto recordó que la Constitución establece que todo ciudadano debe prepararse para prestar una defensa armada en caso de necesidad y por ello se instituyó el SMO, “porque para tener unas Fuerzas Armadas con una reserva instruida es necesario el adiestramiento militar”. No obstante, admitió que algunos artículos de la Ley 569/75, del SMO, son derogados tácitamente por la misma Constitución Nacional.

Igualmente, el ministro resaltó que el SMO es la razón de ser de las Fuerzas Armadas. “Lo que podemos hacer desde las Fuerzas Armadas, y desde el Ministerio de Defensa, es tratar de motivar a los jóvenes, para que cumplan con esa obligación constitucional y legal que tienen, para prepararse y defender a la patria en caso de una necesidad”, señaló el secretario de Estado.

Además, Soto Estigarribia dijo que los jóvenes no deben temer al SMO, porque si bien ocurrieron hechos lamentables a los soldados en el pasado, hoy las Fuerzas Armadas tienen “cuidado al máximo para que nada le pase al que está cumpliendo su SMO”.

Finalmente, el ministro adelantó que desde Defensa están trabajando en un proyecto de ley que sea justo, “porque nosotros también consideramos injusto que un joven tenga que pagar cuando quiere cumplir su SMO, pero no hay vacancia”.