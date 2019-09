Ministra: “Por 45 minutos no se verá afectada mi función”

El hecho fue criticado y cuestionado por la ciudadanía. La ministra de la Niñez, Teresa Martínez, intentó justificar su presencia en la ANR y dijo que por unos 45 minutos no está robando a nadie. “Yo soy colorada. Soy ministra de un presidente colorado. Cuando la ley me prohibía, jamás hice actividad partidaria”, apuntó la ministra ante la consulta de la prensa.

Siguió justificando su presencia en el festejo colorado, señalando que ejerce su derecho como ciudadana. “Es un día que como ciudadano me toca y me gusta venir por 45 minutos. No abandono el trabajo; estoy siempre trabajando. Esta es una actividad que decidí hacerlo. Es parte de mi actividad como ciudadana. No dejo de ser ciudadana. Estos 45 minutos no van afectar a mi función”, significó.

El acto colorado se realizó a las 9.00 en el acceso principal. La actividad duró menos de 15 minutos.