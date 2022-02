Ministra lamentó que no haya seguimiento de desaparecidos

Según la titular del Ministerio de la Niñez, los efectivos no hacen una búsqueda y se obtienen más resultados por alzar las fotos en las redes.

Los datos que lanzó la Fiscalía indican que el 2021 cerró con 400 niños desaparecidos y en el sistema figuran aún como no localizados. “Hay un protocolo cuando se trata de desaparecidos, pero se cuenta con una dificultad, ya que por lo general la Policía se queda con los números de denuncias, pero no de retornos, no se hace seguimiento”, lamentó la ministra.

CASO ALEMÁN. La ministra también mostró su preocupación por el caso del extranjero quien estaría siendo investigado por pornografía.

“Lo de este alemán es muy grave. Es sumamente importante que se le haya agarrado, ya que hay alta probabilidad de que haya estado en contacto con niños locales, y eso es grave, porque ya se instalan acá como para crear la industria de la pornografía y no podemos permitir”, dijo.