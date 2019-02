Lea más: ¿Quién alquila la quinta de Cucho Cabaña?

La discusión se basa, principalmente, en que Ayala tendría antecedentes de morosidad y que la Senabico aceptó arrendar la hacienda del supuesto capo narco, sin antes recurrir a un tasador para evaluar el monto del alquiler.

Karina Gómez, ministra de la Senabico, justificó el proceso y dijo que fue muy difícil encontrar a alguien interesado en explotar el predio, considerando que la propiedad pertenece a una persona vinculada al narcotráfico.

Reconoció que cuidar, mantener el inmueble y realizar contantes controles generó un gasto de G. 50 millones, en menos de un mes. Con el factor tiempo en contra y el rápido deterioro de la mansión, la salida más rentable era ponerla en alquiler, reconoció.

“Nuestro deber es cuidar de los bienes para cuando la Justicia se expida sobre el caso de Cucho Cabaña”, acotó la ministra durante el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Todo el dinero recaudado ingresará a una cuenta bancaria hasta que finalice el proceso judicial de su propietario, quien está procesado por narcotráfico y otros hechos ilícitos.

El motivo por el cual no tuvieron en cuenta los antecedentes de morosidad de Ayala y la evaluación económica de la quinta, responde a la urgencia con la que debía ser ocupado dicho inmueble, ya que el sitio deshabitado era escenario propicio para hechos de vandalismos, detalló Gómez.

No obstante, controlaron los antecedentes penales del nuevo administrador para descartar cualquier vínculo con el crimen organizado.

La Quinta Nápoles fue allanada en septiembre del año pasado durante el operativo Berilo, donde el supuesto líder narco también fue detenido y, posteriormente, imputado y recluido en el penal de Tacumbú.

La infraestructura del inmueble tiene todas las características de la Hacienda Nápoles, del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

¿Qué funciones cumple la Senabico?

La ministra de la Senabico describió que la institución a su cargo es la encargada de establecer los mecanismos y procedimientos en la administración de los bienes incautados o comisados del crimen organizado, para resguardarlos.

Sin embargo, sus funciones están limitadas a lo que disponga el Ministerio Público, ya que son un órgano de gestión y no de investigación.

Bienes de Óscar González Daher y Dario Messer

La secretaria de Estado dijo que los bienes del ex senador colorado Óscar González Daher aún no están siendo administrados por la Senabico, porque la Fiscalía todavía no dio la orden.

No obstante, el juez Humberto Otazú dispuso la inhibición general de gravar y vender bienes y el embargo de todo su patrimonio.

El político luqueño está recluido en la Agrupación Especializada desde septiembre del año pasado. Además, fue imputado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.

Por otra parte, tres firmas pertenecientes al empresario Dario Messer ya pasaron a ser administradas por la Senabico. El empresario brasileño fue procesado por lavado de dinero y asociación criminal.