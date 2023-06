Las reuniones en los colegios no son participativas para los padres, se nos llama para imponernos medidas. Francisca Monges, presidenta de Fedapy.

La titular del Minna agregó que el sistema educativo tendrá que hablar con los padres. “Eso no puede imponerse (mochilas transparentes). Entiendo que es una forma de que no se metan armas en escuelas, pero creo más bien que es una obligación de los padres ver qué es lo que los chicos llevan. Si no, vamos a tener un estado policiaco en el que se va a pasar revisando qué es lo que se tiene”.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) planteó oficialmente el uso de mochilas transparentes para garantizar la seguridad en centros educativos. “Lo que pasó con el alumno es que no llevó sus útiles, solo llevó esos dos cuchillos, es doloroso lo que está pasando”, indicó el ministro de Educación, Nicolás Zárate, en contacto con Monumental 1080 AM.

“Lo de las mochilas transparentes puede ser contraproducente, por la inseguridad misma que hay, en la calle cualquier persona podrá ver el contenido de los bolsos que llevan los estudiantes”, manifestó Teresa Martínez.

Participación. Mientras el reclamo de un sector y del MEC es que las familias están ausentes en las instituciones educativas, en los establecimientos se llama a los padres solo para temas de interés de los directores o del Ministerio, reclamó Francisca Monges, presidenta de la Federación de Padres de Instituciones Educativas Públicas (Fedapy).

La mamá habla de un “hartazgo” por este tipo de reuniones. “Los temas generalmente son de su interés (de directores), cuestiones institucionales, algunas que otras normas, pero no son participativas, no estamos en el debate del sistema educativo, que es lo que queremos”.

Expresó que hay un abuso de pedidos en lo monetario, desde chiroleras, derecho de examen y hasta libros de texto que actualmente ya traen con los kits, pero cada docente tiene otra vez su cuaderno.

Alternativa. Antes que mochilas transparentes, plantean casilleros para guardar útiles que puedan ser de metal y que ya hayan pasado por algún control en los colegios, plantean desde la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes). “Entre la mochila transparente y el detector, preferimos lo segundo, pero siempre apostando antes a la salud mental”, dijo Aylén Barreto, coordinadora ejecutiva del gremio.

Un colegio público de Limpio se adelantó y desde el viernes pasado utiliza un arco detector de metales para el cateo de los estudiantes antes de ingresar al establecimiento.

200 casos de violencia en instituciones educativas registró el MEC el año pasado. Este 2023 hay 8 amenazas.

500 sicólogos tiene el MEC para 8.000 establecimientos educativos. Piden contratar al menos a 100 más.

Si se hace eso, vamos a tener un estado policiaco, en el que se va a pasar revisando qué es lo que se tiene. Teresa Martínez, ministra de la Niñez.

Las reuniones en los colegios no son participativas para los padres, se nos llama para imponernos medidas. Francisca Monges, presidenta de Fedapy.

“Soñaba con lograr la titulación del colegio”

Sofía Rodríguez de Cristaldo, de 44 años, oriunda de la compañía San Gervasio de Independencia, Departamento del Guairá, murió de la manera más trágica que uno se pueda imaginar. El pasado 31 de mayo murió acuchillada por su propio alumno durante la clase. Nadie aún asimila lo ocurrido en una de las comunidades más tranquilas de Independencia.

Se desempeñaba como directora del Colegio Nacional San Gervasio y a la vez como docente de varias materias, entre ellas Antropología Social, cuya clase se desarrollaba el día del asesinato.

Tenía más de 18 años de antigüedad en la institución. Ella culminó sus estudios primarios en dicho colegio, que conocía como la palma de su mano.

La directora estaba casada con Arnaldo Cristaldo, con quien tuvo dos hijos, de 17 y 11 años. Además de dedicarse a la docencia, tenían con su familia una despensa que funcionaba en su casa ubicada frente al colegio.

Su esposo la recuerda como una mujer amorosa y valiente, a quien le gustaban los desafíos.

“Aún no entiendo por qué le mató a mi esposa. Ella se desvivía por su colegio y amaba a sus alumnos. Nunca imaginamos algo así, desde casa siempre la veía, si necesitaba algo incluso le podía defender, pero estas circunstancias nos superaron a todos”.

Proyectos. Don Arnaldo comentó que el mayor sueño de su esposa era lograr la titulación del terreno donde está asentado el colegio y equipar con elementos necesarios la institución para mejorar la educación de los jóvenes de la zona.

“Su mayor anhelo era lograr la titulación del terreno porque aparentemente hay herederos y se dificulta aún la concreción. Dependemos de eso para que el MEC pueda aunque sea mandar refaccionar”.

Recordó que le faltaban pocos años para jubilarse, pensaba que si no se lograba la titulación del terreno, juntos iban a poner más empeño después de la jubilación para lograrla.

A su vez, dijo que era la propulsora de actividades educativas y artísticas de su colegio. Apoyaba las fechas conmemorativas, la historia y la ayuda mutua con altruismo. Se involucraba en las capacitaciones y la lucha constante para obtener la ayuda del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). R.G.