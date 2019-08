Ministra de Industria se pone a disposición de senadores

In situ. Liz Cramer defendió sus proyectos en el Senado.

Fue al ser consultada sobre la sugerencia que surgió dentro del bloque de Colorado Añetete en el Senado para que sea destituida del cargo.

Refirió que mientras siga al frente, se sentirá respaldada por el presidente de la República Mario Abdo Benítez.

“La verdad que en ese sentido, como servidora pública con muchos años de gestión, en varios Gobiernos, mi respuesta es eso siempre, el trabajo”, manifestó.

“Estoy a disposición de los senadores para ahondar en cualquiera de los temas que hemos difundido a través de nuestros diferentes mecanismos de rendición de cuentas”, remarcó la ministra.

“Yo sé muy bien respetar la investidura de los mismos, y se mi lugar en cada uno de los Gobiernos en los que trabajé. Así que yo directamente no me voy a referir a un comentario en particular. Sigo respondiendo con trabajo”, reiteró al ser insistida.

Manifestó que le gustaría escuchar la opinión de los industriales, que son de alguna manera los usuarios de los servicios del Ministerio.