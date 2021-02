Ministra dice que no es hora de irse, sino de afrontar crisis

En contacto con Radio Monumental 1080 AM, Pérez insistió en que se requiere enfrentar la crisis y dilucidar cómo ocurrieron las muertes en la revuelta. “No sé cómo queda políticamente, yo soy una secretaria de Estado más, pero creo que no es el momento en que me tenga que mover, y creo que es un mensaje claro de que estamos intentando trabajar ante la crisis. Yo hablé ayer con el presidente Mario Abdo y le di el reporte de lo que sucedió y no hablamos de otra cosa”, expresó Pérez.

Además, resaltó la necesidad de realizar una reforma penitenciaria de forma urgente. “Nosotros venimos remando para contener la situación, pero tenemos que trabajar en una reforma penitenciaria y dejar de lado las cuestiones políticas. El sistema no nos da respiro y hay cosas muy graves en las que están involucrados los tres poderes del Estado”, señaló.

La ministra explicó que más del 70% de la población penitenciaria no tiene condena, por lo que se debe trabajar en separar a los condenados de los procesados.