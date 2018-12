Ministerio de Defensa y Defensoría se culpan por bochorno sobre SMO

Tras el caos generalizado que generó la puesta en vigencia de la Ley 4013/2010, reglamentada luego de ocho años, tanto el Ministerio de Defensa como la Defensoría del Pueblo aclararon que no existen sanciones contra las personas que no realicen el servicio militar obligatorio (SMO) o el servicio civil al que están obligados los que se declaren objetores de conciencia.

Ambas instituciones se lanzaron acusaciones respecto a la desinformación que generó una avalancha multitudinaria de jóvenes acudiendo a las oficinas estatales para gestionar sus respectivos carnés de objeción de conciencia para no realizar el SMO.

La confusión se dio a partir de lo que establece la nueva ley que entra en vigencia a partir de su reglamentación, y lo que señala la Ley 569/1975, que data de la era de la dictadura militar stronista.

La primera no establece sanciones más que la multa única de G. 400.000, a diferencia de la ley vieja donde se habla de multas mayores y sanciones como la no expedición del carné de conducir, pasaporte y hasta ingreso a la función pública, lo cual no se aplica para este tiempo, según señaló el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, en visita a la Redacción de ÚH.

El mismo también recalcó que, si bien la ley entra en vigencia desde este 1 de enero, hay un periodo de seis meses de gracia para su difusión y socialización, por lo que pidió calma a la ciudadanía.

Aclaró además que la única documentación a presentar es la cédula de identidad y una foto carné, y que basta una declaración jurada para ser considerado insolvente y no realizar el pago de la multa o el servicio civil. Dijo que los que pasaron la edad de 26 años y no hicieron ninguna de las opciones están eximidos, salvo los que se declararon objetores.

desacuerdos. El defensor señaló que el origen de la desinformación o malos entendidos fueron los desacuerdos que tuvieron con el viceministro de Defensa, Guzmán Espínola, quien buscó impulsar durante las 11 reuniones del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia las sanciones señaladas y ya establecidas en la ley vieja, pero perdió en las votaciones.

En estos borradores de la reglamentación es que figuraban las citadas sanciones que fueron divulgadas por algunos medios de comunicación, pero el documento final eliminó estas propuestas, según detalló el defensor.

“El viceministro de Defensa pretendía multas para las personas de 40 y 50 años... ellos quisieron instalar una multa de G. 2.700.000”, señaló Godoy.

Por su parte, ayer el ministro de Defensa también salió al paso diciendo que el caos se dio por las informaciones dadas por el defensor del Pueblo, pidiendo también calma a la ciudadanía y explicando que el representante del Ministerio no firmó siquiera la reglamentación por no estar de acuerdo con la misma, tal como lo señaló el defensor.

“El representante del Ministerio se ha opuesto a la aprobación y ha manifestado que esa oposición conste en acta. Hasta ahora él no ha firmado esa reglamentación. Es a modo de deslindar la responsabilidad, porque hay mucha confusión”, manifestó.