Miniquiebre en Trinidense se cobra salida de Barrios

Versiones encontradas. Lucas Barrios, en charla con FALG (1080 AM), expresó que hubo mentiras por parte de Arrúa y que esto dinamitó su rescisión de contrato. “Automáticamente pedí salir, cuando alguien miente de esa manera queda bien expuesto. Esto está todo armado para ensuciar la imagen de Lucas Barrios”, dijo el delantero. Barrios recalcó que Arrúa le había dicho que él era cambiado para ver a otros jugadores a pedido del presidente, algo que, según el punta, se desmintió con Rieder.

Por su parte, Arrúa marcó su línea y fue categórico: “Hay momentos y momentos, un jugador se debe ubicar o voy a perder el grupo si no tengo manejo (...). Salió molesto por el cambio y no me gustó lo que pasó en el vestuario con Lucas”.