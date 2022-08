El diputado colorado Miguel Cuevas alegó a radio Monumental 1080 AM que votó en contra del juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez , porque todos estaban cansados y debía darle un corte definitivo a la situación.

“Voté porque tenía que darle un corte definitivo a esta situación. Todos estábamos cansados y, para mí, ya era un teatro. Si uno sabe que no tiene los votos, ya hay que darle un corte definitivo a todo eso”, prosiguió.

Igualmente, sostuvo que su decisión no estuvo influenciada por ningún tipo de pedido ni ofrecimiento. "Nadie me ofreció nada, ni la cáscara de un caramelo. Cuando tomo una postura, no importan las consecuencias, lo que decido ya es así", aseveró.

En ese sentido, explicó que mantuvieron una reunión con los otros miembros de la bancada de Fuerza Republicana y ahora sí acompañará un eventual nuevo pedido de juicio político contra la titular del Ministerio Público.

"En la reunión de anoche se decidió respetar la decisión del equipo y, por supuesto, del liderazgo del próximo presidente de la República (el actual vicepresidente Hugo Velázquez)", puntualizó el parlamentario.

Lea más: Diputados colorados y liberales salvan a Quiñónez y archivan juicio político

Tras un prolongado estudio del libelo acusatorio, este lunes finalmente los diputados resolvieron archivar el juicio político contra Quiñónez. Esto fue posible gracias a que las bancadas liberales dieron cuórum a la hora de votar.

A favor del pedido de enjuiciamiento votaron 15 legisladores, en contra se tuvieron 28 votos, 3 se abstuvieron y 34 estuvieron ausentes. Entre los 46 que se quedaron estuvieron los colorados Cuevas y Luis Urbieta, quienes votaron en contra del juicio político, al igual que los cartistas.

Mientras que los diputados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que permitieron el cuórum para salvar a la fiscala general, ahora presentaron un nuevo libelo acusatorio.