Mientras Santi visita Villa 31, desde ANR traban voto exterior

Durante un conversatorio recordó esta visita y reconoció el exilio de la población paraguaya. “A mí me tocó ir a la Villa 30 y… 33 (olvidó el nombre del barrio), a la Villa 31, en Buenos Aires; estuve con el cura de la parroquia de la Villa 31, y me decía que los paraguayos son los que más trabajan, no hay un solo paraguayo desempleado, de repente cambia su trabajo y a los dos días le están contratando, y por qué, porque el paraguayo quiere trabajar, y lastimosamente muchos de esos paraguayos son exiliados económicos, tuvieron que abandonar el país, no quieren irse, pero se van porque no consiguen empleo acá (en Paraguay)”, expresó Peña.

En 2011 pidieron a la Corte la suspensión del referéndum que iba a instalar el voto de los paraguayos migrantes. El año pasado, los diputados colorados dilataron el proyecto de ley que establece la inscripción automática en el Registro Cívico Permanente de paraguayos y paraguayas en el extranjero. La ley se promulgó, pero no se alcanzó que rija para el 30 de abril de este año.



