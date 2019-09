Mientras Marito siga prisionero de HC, será pasible de juicio, advierten

Para la senadora del Frente Guasu, Esperanza Martínez, la posición de su sector de emplazar por un mes a que Abdo Benítez rectifique rumbos no tiene que ver con un propósito revanchista sino más bien porque el país está sin rumbo.

“Nuestro planteamiento no es solo porque somos la oposición. A ver, el presidente pudo haber tenido mal año y pudo haber tenido malas decisiones como a cualquier persona le sucede, sí. Pero cuando te sucede eso lo importante es que puedas rehacer, lo que no vemos hasta ahora”, señaló.

Agregó que la intención de ellos no es tener prisionero al presidente como sí lo hace otro sector, refiriéndose al cartismo. “A nosotros no se nos antoja pedir por pedir un replanteamiento, nuestra preocupación es seria, al contrario de los que entraron en el jueguito que quieren que esto empeore para tenerle a Marito del cuello para que haga lo que ellos quieren y eso no les conviene a nadie”, dijo.

Apuntó que además del clima de inseguridad, si el mandatario no soluciona los problemas sociales ni los votos que hasta ahora le garantizan su sillón, le garantizarían la seguridad ante un estallido social que nadie quiere.

“Lo malo es que él no termina en un año, sino debe seguir cuatro años, y entre tanto no hay ni un guaraní para la salud, educación, para la vivienda”, lamentó.

Atado a la mafia. En la misma línea se mantiene el Partido Liberal Radical Auténtico, que a través de su presidente Efraín Alegre, volvió a decir que si la crisis no se revierte, es mejor el juicio político.

“Es la crisis generada y el precio que se paga por haber pactado con la mafia”, señaló.

Sostuvo que un Gobierno débil no puede salir a flote porque perdió la credibilidad de la ciudadanía, apuntando al acta bilateral. Además calificó como el principal responsable del clima de inseguridad al presidente.

“Hoy es tierra de nadie, el crimen organizado, la mafia, el desgobierno es la situación que impera y no es solo el problema de la policía sino de la conducción del país”, citó.

Reiteró que cree “mejor cuatro meses de crisis que 4 años; entonces, juicio político y nuevo presidente”, refirió.

Dijo que si bien no hay votos políticos para el juicio, eso no significa que se haya superado la crisis.



FG evalúa su adhesión a una alianza o si corre solo

La senadora del Frente Guasu, Esperanza Martínez, participó ayer de la mesa de presidentes de la Concertación, representando al Partido Participación Ciudadana (PCC) que dirige. Mencionó que los sectores integrantes del FG que son ocho actualmente, realizarán un plenaria a fin de llegar a un acuerdo y decidir qué camino toman para las municipales de 2020.

Martínez dijo que en este momento se barajan dos posibilidades como sector, o van en alianza como ya lo hicieran en 2018 con los liberales y el resto de la oposición, o se presentan como concertación Frente Guasu.

“Estamos en la construcción de fortalecimiento del FG, y el debate se erige en si optamos por la concertación o alianza para próximas elecciones, que es la discusión que siempre se da previo a elecciones”, señaló.

Manifestó que la decisión quedará a cargo de las bases del sector reunidas en plenaria.

Una fecha tentativa es la del 14 de octubre.

Dijo que se analizará distrito por distrito la situación. Cabe decir que el FG es la tercera fuerza a nivel parlamentario, pero solo tiene tres intendencias a su cargo.